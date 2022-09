Di Canio: “Inzaghi, perché hai tolto Dzeko? Inter ha paura fottuta e metti Correa?”

"La Juve sta facendo delle cose proprio brutte. L'Inter si sta perdendo ed è quella dello scorso anno, a parte Lukaku. Mkhitaryan lo fai giocare titolare, lo togli e lo perdi subito. I cambi al 67'? Primo tempo gol, pareggio, inizia il secondo tempo 22' in cui l'Udinese non fa nulla, l'Inter gioca la palla diretta su Dzeko e tre palle pericolosissime. 67' tu sei in difficoltà e levi Dzeko. Ma per chi mettere? Correa. Un giocatore che sta trovando difficoltà e quando entra non ti dà nulla. Se sente l'aria calda va nascondersi nell'ombra. L'Udinese ti viene a prendere rabbiosa e fai questo cambio? Inter in una paura fottuta in questo momento, l'Udinese ha cominciato a fare ripartenze che fino al 67' non aveva fatto. Perché questo cambio? Non mi torna. Lo scorso anno l'Inter se togli Bologna e il derby ha gli stessi numeri dell'anno dello scudetto. Ha perso quelle due partite in cui è andata in gestione. Skriniar voleva andare via? Voleva rimanere? Era il faro insieme a Brozovic. Oltre all'autorete, nel secondo tempo fa un fallo inutile. Sembra frustrato, non è concentrato quando va sulla palla. Conte li telecomandava da bordo campo, ora tanta tattica. Delega troppo ai difensori, però nella cattiveria manca tanto questa squadra".