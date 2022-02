Di Canio: “Conte ha sbagliato. Ma come fai a rinforzarti se prendi Bentancur e Kulusevski?”

Intervenuto a Sky Sport prima di Manchester City-Tottenham, Paolo Di Canio ha commentato la recente intervista all'emittente di Antonio Conte

"Dobbiamo aspettarci una prova importante da parte del Tottenham, perché viene da prestazioni brutte. E' come se avesse frenato, dopo aver iniziato bene con Conte. Le parole di Antonio potrebbero incidere in negativo: lui aveva subito fatto presa sui giocatori, che avevano preso fiducia. Ma quando arrivano due acquisti e tu pubblicamente dici che sono due arrivi per il futuro visto che sono giovani, io dico che il Tottenham non poteva prendere questi due (Bentancur e Kulusevski, ndr) per rinforzarsi, due che facevano le riserve in una Juve tra l'altro non competitiva come gli anni scorsi. Conte ha detto che non porteranno nulla nell'imminenza: gli altri giocatori vedono che il loro allenatore non ha avallato a pieno queste scelte, visto che voleva giocatori pronti, e dunque le parole di Antonio possono incidere. Certi allenatori incidono a livello caratteriali: Antonio è come Mourinho nel trasmettere fame e grinta, ma quando parlano in questi termini possono influenzare in negativo".