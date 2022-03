Di Canio: “Se l’Inter giocherà così, la missione non sarà impossibile”

A margine di Liverpool-Inter, l’ex attaccante Paolo Di Canio ha parlato così del match di Champions League

A margine di Liverpool-Inter, l’ex attaccante Paolo Di Canio ha parlato così in studio a Sky Sport del match di Champions League: “Anfield non è un campo ostile, spinge, ma dall’inno in poi non senti l’ostilità e assorbi quell’energia per fare l’impresa. L’atto pratico è giocare come all’andata, i dettagli fanno la differenza. Bisogna rispondere colpo su colpo, l’Inter gioca sul fraseggio e avrà le sue occasioni. Non è una missione impossibile".