Di Canio: “Inter, dallo Shakhtar al Liverpool: lo step è importante”

L'ex attaccante Paolo Di Canio ha parlato così prima di Liverpool-Inter di questa sera in Champions League

A Sky Sport, l'ex attaccante Paolo Di Canio ha parlato così prima di Liverpool-Inter di questa sera in Champions League: "L’Inter ha fatto uno step in avanti per quanto riguarda la crescita in questa stagione. Ha perso solo col Real Madrid per dettagli, ma strameritava di passare questo turno. Manca qualcosa, ma l’Inter ha fatto uno step importante. E se dovesse vincere il campionato, sarebbe un buon cammino complessivamente. L’anno scorso l’Inter non faceva gol andata e ritorno con lo Shakhtar… Lautaro aveva la gamba pesante, non è questione di connessione con Dzeko, se sbaglia gol davanti alla porta non c’entra nient’altro".