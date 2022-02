Di Canio: “Inter, ottima partita. Il Liverpool ha un vantaggio, ma dovrà faticare”

L'ex attaccante della Lazio è tornato a parlare della gara di Champions League andata in scena mercoledì sera

Paolo Di Canio, dagli studi di Sky Sport, è tornato a parlare della sfida tra Inter e Liverpool giocata mercoledì sera: "L'Inter ha fornito un'ottima prestazione, soprattutto sotto l'aspetto del ritmo. Si pensava che il Liverpool potesse portare quei ritmi e magari schiacciare l'Inter, e invece per 60 minuti è stato il contrario, almeno per quanto riguarda la lotta. Ottima partita. Per il ritorno il Liverpool ha un grande vantaggio, 2-0, però l'Inter andrà a giocarsi la sua partita e i Reds dovranno faticare. Certo, non gioca a San Siro e non potrà sfruttare la spinta del pubblico, faticherà, ma il Liverpool se l'è dovuta guadagnare la vittoria all'andata, fino a 20 minuti dalla fine era comunque sullo 0-0 e ha sofferto".