Di Canio: “Lukaku? Tuchel ha deciso di giocare a calcio. Sa fare 3 cose su 10”

A Sky Sport, l'ex attaccante Paolo Di Canio ha parlato così di quanto accaduto a Romelu Lukaku in casa Chelsea dopo la recente intervista

A Sky Sport, l'ex attaccante Paolo Di Canio ha parlato così di quanto accaduto a Romelu Lukaku in casa Chelsea dopo la recente intervista: “Sono personaggi che fanno parlare, il trasferimento è stato abbastanza grande economicamente. Lukaku doveva portare qualcosa di diverso, non in più. Se ne parla solo per questo, dopo 6 mesi è incredibile se ne sia uscito così. È stato pagato oltre 100 milioni, prende 13 milioni all’anno, ha avuto difficoltà, non è entrato bene e il Chelsea senza lui in campo era primo. Dopo essere rientrato, è partito normalmente dalla panchina e si è sfogato. Un conto è dire che non ha ancora dimostrato determinate cose, un altro è non essere contento della situazione. Tuchel ha deciso di giocare a calcio. In una scala da 0 a 10, Lukaku sa fare 3 cose in modo eccezionale, per giocare al Chelsea devi fare 7/8 cose, non 3. Se no non sei adatto, deve imparare”.