Di Canio: “Nell’Inter di Inzaghi un Dzeko 32enne panchinerebbe Lukaku. Sicuro”

"Nell'Inter di Inzaghi se Dzeko avesse 32 anni giocherebbe lui e non Lukaku, in quella di Conte no, ma con Inzaghi sicuro. Gli piace l'attaccante che viene incontro a giocare. Per andarla a chiudere ti manca Lukaku, ma l'Inter segna lo stesso. Per come gioca Inzaghi all'inizio Lukaku era un po' in difficoltà, ma in questo momento non manca. Credo che Dzeko stia facendo una stagione strepitosa. Rinnovo Dzeko? Non sai se Lukaku verrà riscattato, un attaccante così se abbassa un pochino le pretese te lo tieni".