Di Canio: “Milan ha overperfomato ma di tanto”. Zazzaroni: “Impossibile che l’Inter…”

L'ex attaccante Paolo Di Canio ha parlato della lotta in Serie A e dell'Inter che guida la classifica

Andrea Della Sala

Intervenuto a Deejay Football Club, l'ex attaccante Paolo Di Canio ha parlato della lotta in Serie A e dell'Inter che guida la classifica:

"Ho sempre detto che il Milan ha overperformato, ma di tanto. È andata in difficoltà contro l'Udinese, dopo che la prima mezz'ora con la Roma era stata da urlo. È andata oltre di tanto, ne parlavo con Beppe Bergomi, su questa cosa non siamo d'accordo. Sanchez in una squadra che funziona va bene, entra e risolve la partita. Ha giocatori che hanno esperienza l'Inter. Bergomi ha sempre detto che era da scudetto il Milan, secondo me ha overperformato. Non ha una rosa ampia, ha poche scelte. Mandzukic non si è mai visto, doveva essere il vice Ibra. Non c'è mai stato. Molto bene Tomori, ma è una squadra che davvero è andata tanto oltre. Ora ha queste due partite tremende con lo United che porterà via tante energie".

Zazzaroni: "Credi davvero che l'Inter possa non vincere lo scudetto? A me pare una cosa irrealizzabile che Inter non vinca lo scudetto, non esiste condizionale".

Di Canio: "Per me il campionato è segnato. Per me era finito quando l'Inter è uscita dalla Champions. Era obbligata a vincerlo per l'ampiezza di rosa che ha. La Juve ancora non ha un'identità ben precisa".