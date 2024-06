Di Canio: “La posizione di Frattesi? Ieri durante il match pensavo…”

In studio a Sky Sport, l'ex attaccante Paolo Di Canio ha parlato così all'indomani della vittoria dell'Italia contro l'Albania per 2-1

In studio a Sky Sport, l'ex attaccante Paolo Di Canio ha parlato così all'indomani della vittoria dell'Italia contro l'Albania per 2-1. "Le indicazioni di Spalletti a Frattesi? Ho visto la partita e Luciano dice le stesse cose che pensavo io durante il match. Lui e Pellegrini erano nel traffico, veniva difficile farlo stare lì con disciplina ecco, bisognava creare gli spazi, è interessantissima. A volte sono mancati coraggio e personalità di dare quella palla nel traffico ecco. Tanto volume, si poteva fare di più nel secondo tempo. Perché non ha cambiato un po’ prima Spalletti? Questo mi chiedo…”, le sue parole.