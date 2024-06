Buona la prima per l'Italia di Spalletti all'Europeo. Una gara che si è fatta subito in salita con l'uno a zero dell'Albania arrivato a causa di un errore di Dimarco. Il giocatore nerazzurro ha reagito alla grande, come tutti i suoi compagni, e due nerazzurri come lui hanno tolto le castagne del fuoco. Di testa ha pareggiato Bastoni, Barella con un gol bellissimo ha messo la freccia e ribaltato il risultato. Alla fine della prima gara del girone, su RaiSport, è arrivato il commento del CT. Queste le sue parole: «Si sono viste tante cose buone che devono portare da qualche parte perché fino a sé stesse non servono a molto. Non siamo andati a prendere la direzione nel finire l'azione prima possibile. Ce la siamo preparata, abbiamo puntato la linea difensiva e poi siamo tornati indietro. Abbiamo cambiato a volte direzione nell'intenzione di andare a fare male all'avversario».