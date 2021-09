Di Canio: “Perché Dimarco il rigore? In allenamento altra cosa, doveva tirare…”

Le dichiarazioni a Sky Sport di Paolo Di Canio sulla scelta del rigorista di ieri nella sfida tra i nerazzurri e l'Atalanta

Così Paolo Di Canio, in studio a Sky Sport per il Cub, ha parlato della scelta del rigorista di ieri in casa Inter: “Io mentre vedevo mi chiedevo perché Dimarco sul dischetto. In allenamento è tutt’altra cosa calciare rigori. Avrà uno storico, mi dicevo. Ma sei all’Inter, ci vuole responsabilità, perché non Dzeko? Mi fido di Dimarco, ha un gran calcio, poteva segnare anche, però mi sembrava strano sin da subito. Immaginavo non ne avesse mai tirati. Perché non Dzeko che li aveva già calciati, ha 35 anni ed è caldo anche, sta segnando”.