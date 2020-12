Di Canio: “Gomez farebbe comodo a tanti. Xhaka? Se vuoi un giallo già nel tunnel è perfetto”

L’ex attaccante Paolo Di Canio si è soffermato sulla gara vinta dall’Inter di Conte e sulla situazione in casa nerazzurra:

“Sensi fa qualcosa in più fa superiorità numerica. Gli altri non ce l’hanno questa caratteristica. Si inserisce, riempie l’area di rigore, è il giocatore che manca. Quando gli avversari si chiudono, lui riesce a saltare l’uomo, ruba i tempi. Gomez? Ha il talento per integrarsi con altri sistemi e altri giocatori. Il talento è cristallino, farebbe comodo a tante squadre. Xhaka? Se vuoi partire con un’ammonizione già dal tunnel e spesso un’espulsione è perfetto. Per Conte può essere l’uomo giusto, non è di grandissimo livello, per l’idea del tecnico sarebbe uno scambio giusto. Un mancino a centrocampo”.