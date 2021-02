Di Canio: “Ibra-Lukaku e Conte-Agnelli? Brutti episodi, ma siamo umani”

L'ex attaccante della Lazio commenta gli ultimi episodi di tensione del calcio italiano: "Non giustifico, ma può accadere"

All'interno di "Deejay Football Club", il programma radiofonico in onda su Radio Deejay condotto da Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa, è intervenuto Paolo Di Canio. L'ex attaccante della Lazio ha commentato i recenti episodi di tensione che hanno caratterizzato i mondo del calcio, dalla rissa tra Lukaku e Ibrahimovic a quella tra Conte e Agnelli : "Brutti episodi, a certi livelli non ci aspettiamo certi atteggiamenti, ma gli attriti tra persone ci sono, siamo essere umani e qui si va al di là del calcio.

Non è il migliore degli esempi di fair play, non dico che è giustificato ma può accadere. Certi fatti non vanno nascosti, ci sono le telecamere apposta. Episodi che possono capitare, ma giusto farli vedere".