Di Caro: “Bravo Inzaghi ma l’Inter ha valori indiscutibili: il tema è capire se…”

Intervenuto sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, il vicedirettore Andrea Di Caro ha analizzato così la vittoria dell'Inter contro il Genoa

"Ma restiamo su Milano: i timori che le scorie di un’estate ricca di addii e polemiche potessero frenare mentalmente i nerazzurri vengono fugate da una partenza a razzo. L’Inter ha sciorinato azioni, scambi in velocità, accelerazioni, mettendo in mostra un Calhanoglu migliore in campo e uno Dzeko nella sua classica versione di regista d’attacco. Hanno segnato entrambi (più pesante ovviamente il 2-0 del turco rispetto al 4-0 del bosniaco) ma ha stupito favorevolmente il loro essere già dentro il gioco dell’Inter. Non c'è stata mai partita e dopo aver dovuto ingoiare delusioni e bocconi amari con le partenze di Conte, Hakimi e Lukaku, sono lecite e comprensibili l’enfasi e la gioia dei tifosi: aspettavano un segnale da squadra e allenatore, lo hanno avuto. Detto questo, onestà di analisi impone di dire che la differenza in termini di qualità tra le due squadre è sembrata tanto evidente da risultare imbarazzante. L’Inter ha valori indiscutibili: Inzaghi lavora sul solco-scudetto tracciato da Conte, che ha plasmato un gruppo di ferro con mentalità vincente, e anche se le partenze di Hakimi e Lukaku l’hanno inevitabilmente indebolita, ha pur sempre una rosa enormemente superiore a quella di gran parte della Serie A. Il tema non è capire se l’Inter è sempre una squadra molto forte, da zona Champions, ma se potrà lottare per lo scudetto fino alla fine o no. E per capirlo bisognerà attendere prove più attendibili rispetto al Genoa visto oggi".