Di Caro: “Conte ha carattere e tanti meriti. Nessun pregiudizio e grande fame di vittoria”

Il vicedirettore de La Gazzetta dello Sport ha parlato del momento dell'Inter e del lavoro di Conte alla guida dei nerazzurri

"I grandi condottieri non cavalcano solo l'onda ma si caricano sulle spalle le responsabilità per cambiare l'esito eventi. Conte ha un grande carattere, ha permesso esplosione di giovani talenti come Barella e Lautaro, recuperato giocatori come Eriksen e Perisic, esaltato le qualità di Lukaku e migliorato la fase difensiva di Hakimi. Niente pregiudizi e lo ha dimostrato mandando in panchina Vidal, dimostra sempre di avere grande fame di vittoria".