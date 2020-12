Di Caro: “Inter favorita per lo scudetto. Ma Conte va liberato da alcune cose che lo disturbano”

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport Andrea Di Caro ha parlato della vittoria dell’Inter sul Napoli e del cammino dei nerazzurri in campionato:

“L’Inter ha approfittato dell’episodio e della fortuna. Ha dimostrato di essere forte e di avere grandi margini di miglioramento. Per questo la preferisco al Milan. L’Inter nel momento più difficile della sua stagione, era all’orlo del burrone, in realtà ha recuperato 4 punti in due partita al Milan. Il Napoli ha fatto meglio, ma ha vinto l’Inter. Non ancora brillantissima però è a un punto dal Milan. Rimane la favorita per la vittoria finale. Se a Conte lo liberano di alcune cose che lo disturbano come la rosa ampia e qualche giocatore che non sopporta, lui ha da giocare solo il campionato e ha tutte le caratteristiche per arrivare in fondo”.