Di Caro: “Inter, campanello d’allarme. Due sconfitte e difesa ballerina: Inzaghi…”

Queste le sue considerazioni: "E' una vittoria complessivamente meritata per il Milan, soprattutto per quanto ha fatto nella parte centrale della partita. L'Inter con la reazione di istinto, forza e pancia, avrebbe anche potuto pareggiare se non ci fosse stato un mostro in porta. Suona un campanello d'allarme, inutile negarlo: due sconfitte in cinque partite e una difesa ballerina. La guida di Inzaghi deve essere più ferma e sicura, c'è molta differenza tra questa squadra e quella che ha vinto lo scudetto".