Di Caro: “Inzaghi bravo a raccogliere il lavoro di Conte. L’Inter ora è concreta”

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport Andrea Di Caro ha parlato del momento di Inter e Milan

"Milano capitale ormai da un anno, il Milan regge botta. Le romane sono zavorrate tra 7 e 8 posto. Inzaghi bravo a raccogliere lavoro profondissimo di Conte e farlo suo. Pioli riesce a far giocare bene il Milan anche se non ha una rosa profondissima. L'Inter di 3 anni fa entrava e usciva dalle partite, vinceva, perdeva...oggi è concreta, forte, si porta a casa il risultato, quello che non è ancora il Milan fino in fondo e le altre che inseguono che magari fanno dei filotti vincenti e poi si addormentano."