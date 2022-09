Di Caro: “Inter lontana parente di quella di Conte, ma distante anche da quella di Inzaghi”

"Chi la mascella l'ha sciolta, almeno un po', è Inzaghi. La zampata di Brozovic gli permette di respirare. Tirava una brutta aria per l'Inter che oltre a non aver convinto neanche ieri dal punto di vista del gioco aveva rischiato in più occasioni di andare sotto e deve ringraziare stavolta un reattivo Handanovic e un Toro non spietato davanti. La squadra di Juric è sempre messa bene in capo, ha una sua precisa identità, gioca senza timori. Ieri è stata punita da un'ingenuità di Ilkhan (un 2004) a cui ovviamente non va messa la croce addosso: alla sua età sbagliare si può".