Di Caro: “Solo l’Inter tiene il passo del Napoli. Affascinante che Conte…”

"Non sappiamo se Antonio Conte, dopo la vittoria di venerdì col Como, si sia goduto di più il concerto di Renato Zero sabato a Torino o gli stop domenicali di Juve e Milan che da ieri sono a -3 e -5 dal suo Napoli. Alla sosta solo l’Inter, seconda da sola, ha tenuto il passo. Siamo appena alla settima di campionato, ma certamente è affascinante che oggi a sopravanzare l’Inter scudettata sia proprio l’allenatore che l’aveva riportata a vincere nel 2021, chiudendo il lungo ciclo juventino che lui stesso aveva aperto nel 2011. È troppo presto per dire se la lotta scudetto sarà una sfida Napoli-Inter, le ambizioni dei partenopei saranno più chiare tra 5 gare: le prossime due abbordabili contro Empoli e Lecce, poi tre sfide difficili contro Milan, Atalanta e l’Inter, con le milanesi da affrontare a San Siro. Né si può con tanto anticipo togliere dalla contesa due squadre costruite per vincere, a suon di decine e decine di milioni, come Juve e Milan. Certo è che il pari dei bianconeri in casa col Cagliari e la sconfitta dei rossoneri a Firenze devono far riflettere Motta e rimettono in discussione Fonseca"