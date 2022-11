Di Caro: “Juve-Inter, i guai sono di Inzaghi. Allegri ha voluto di più la vittoria”

Queste le considerazioni: "Guai a chi perde, aveva sintetizzato ieri la Gazzetta presentando Juve-Inter, sfida tra nobili in difficoltà di classifica rispetto a un Napoli rullo compressore e a un Milan che pur tra qualche affanno resta in scia. Ebbene i guai sono di Inzaghi che pensava di aver ritrovato la sua Inter grazie una buona striscia di risultati e a una meritata qualificazione in Champions. E invece deve registrare la quinta sconfitta in campionato (nessun pari finora), un distacco sempre più ampio dal Napoli (-11) e il sorpasso della Juve che da squadra in crisi profonda si ritrova a due punti dal terzo posto occupato da Lazio e Atalanta. Ha vinto la squadra che ha voluto maggiormente la vittoria, trovandola in un secondo tempo di grande intensità, concentrazione, concretezza".