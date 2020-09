Di Caro (GdS): “Inter, sì all’addio di Skriniar. Con la Fiorentina concesso troppo: non ha funzionato…”

Andrea Di Caro, vicedirettore della Gazzetta dello Sport, ha detto la sua sulla difesa dell’Inter dopo i tre gol subiti contro la Fiorentina: “Se i nerazzurri possono fare a meno di Skriniar? Sì, se consideriamo la mole di giocatori, la quantità è la qualità comunque a disposizione di Antonio Conte. È chiaro che se dovesse rimanere è un elemento importante in più. Ma è quello che non ha funzionato contro la Fiorentina non è stato soltanto la prestazione individuale di un difensore ma in generale del reparto e anche della fase di filtro a centrocampo. Concedere alla squadra avversaria a San Siro 5/6 clamorose azioni da gol ovviamente non va bene per una squadra che punta allo scudetto“.