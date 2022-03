Di Caro (GdS): “Inter ha smarrito certezze, Lautaro irriconoscibile. Derby perso spartiacque”

Sulle pagine della Gazzetta dello Sport, Andrea Di Caro, vicedirettore della rosea, fa le sue considerazioni sulla prestazione dell'Inter

"La squadra è stanca, lenta, abulica. Sembra aver smarrito certezze, schemi, brillantezza, fisicità e coralità... Nel derby del 5 febbraio perso 1-2 l’Inter aveva dominato per 70 minuti. Stavolta non ha dominato mai. Quel derby buttato dai nerazzurri pare essere stato un vero spartiacque. Dopo il ko col Milan, vittoria contro la Roma in Coppa e poi il pari a Napoli, l’eliminazione in Champions col Liverpool, la sconfitta in casa col Sassuolo e i pareggi con Genoa e ora Milan. Se l’assetto difensivo barcolla ma ancora resiste, l’attacco invece è nullo. Anche ieri insufficiente Dzeko e malissimo Lautaro, irriconoscibile. Alcuni uomini cardine come Brozovic, Barella e Perisic sono affaticati e devono ricaricare le pile".