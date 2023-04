Di Chiara: “Fiorentina? In finale preferirei l’Inter perché la Juve…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Alberto Di Chiara, ex calciatore, ha parlato così della stagione della Fiorentina: "La Conference è sempre una competizione importante, che devi affrontare e vincere, proprio in un periodo in cui in Europa non siamo più protagonisti. Per la Fiorentina l'obiettivo principale è arrivare in finale di Coppa Italia, se la vinci hai veramente fatto una grande annata. L'avversaria? Preferirei l'Inter, perché la Juventus caricherebbe di più la sfida".