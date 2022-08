Di Chiara: “Mercato, il Napoli quella che si è mossa meno. Milenkovic? Sarebbe meglio…”

"Contro il Galatasaray era la prima veramente impegnativa. Martinez Quarta è stato sempre visto come un buon prospetto, tecnicamente poteva essere il più valido ma sembra l'eterno incompiuto. Gli errori da centrale difensivo sono sempre fatali, lui non ha ancora sicurezza. E' quasi da psicanalizzare, ha potenziale che non riesce ad esprimere o quantomeno non riesce a dare continuità. Aspettiamo come andrà a finire con Milenkovic, sarebbe meglio evitare la cessione perché come ha detto Italiano servirà tempo poi trovare un sostituto pronto per quel ruolo così delicato".