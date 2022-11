Di Francesco: “Karsdorp? Mi capitò di lasciarlo fuori per scelta tecnica e…”

"A me capitò di escludere Karsdorp non perché avessi avuto una discussione con lui, ma per scelta tecnica, per dargli un segnale e fargli capire che doveva impegnarsi di più. Lui è un ragazzo come tanti altri, non posso entrare nel merito, ma secondo me è un ragazzo perbene". Eusebio Di Francesco, ex allenatore della Roma, a margine della presentazione del libro del procuratore calcistico Pietro Chiodi così ha commentato la vicenda del giocatore olandese.