Di Francesco: “Volevamo Nainggolan da inizio stagione per due motivi. Non sostituisce Rog”

E’ deluso Eusebio Di Francesco al termine del match perso dal Cagliari contro il Napoli. L’allenatore può però consolarsi con il ritorno di Radja Nainggolan, che nei prossimi impegni troverà sicuramente spazio. Questo il pensiero del tecnico sul centrocampista acquistato in prestito secco dall’Inter: “Lo avremmo voluto già da inizio campionato per esperienza e qualità, non va a sostituire Rog. Pavoletti? Ho letto anche io le voci sul suo futuro. In generale si parla tanto degli attaccanti sul mercato, ma io non so nulla circa una sua possibile partenza”.