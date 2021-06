Di Gennaro: “Se vendi Hakimi vuol dire che di problemi ne hai e non sono indifferenti”

L'ex calciatore e ora opinionista tv ha parlato a Tmw Radio dell'addio di Conte all'Inter e del suo probabile approdo al Tottenham

Conte lascia l'Inter per il Tottenham, che ne pensa?

"Penso che se arrivi a vendere Hakimi da campione d'Italia, di problemi economici ce ne sono e neanche indifferenti. Penso Conte l'abbia capito, tra l'altro quelle dichiarazioni dopo la finale dell'Europa League persa un anno fa così dure forse erano perché aveva annusato il ridimensionamento. Doveva avere rassicurazioni sul potenziamento dell'organico, mi auguro per l'Inter che possa essere soltanto Hakimi a lasciare, ma ho dei dubbi. Se si parlava di 100 milioni, vuol dire che ancora una trentina ne ballano: non vorrei fosse Lautaro un altro pronto a lasciare. Conte invece lavora sulle certezze. Certo, anche il Tottenham ha tanti debiti, vorrei capire come potranno fare ad investire tanto".