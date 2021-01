Di Gennaro: “Dzeko-Sanchez? L’affare lo fa l’Inter. Lukaku-Ibra, scene brutte legate a…”

Antonio Di Gennaro, ex calciatore e oggi opinionista, ha parlato nel corso della trasmissione ‘Stadio Aperto‘ su TMW Radio del possibile scambio tra Inter e Roma con Dzeko alla corte di Conte e Sanchez in giallorosso: “Scambio a vantaggio dell’Inter? Assolutamente sì, anche se nell’Inter sono tutti ben amalgamati, anche lui. La Roma non può rimanere soltanto con Borja Mayoral, ma con quattro giorni soltanto sul mercato… L’affare lo fa l’Inter, non c’è dubbio”.

Sullo scontro Lukaku-Ibrahimovic.

“Anche ai miei tempi c’erano certe situazioni, ricordo un soggetto in particolare che ogni volta che giocavamo contro mi provocava toccando sui familiari. La scena di martedì è brutta per come si sono esposti, ma credo sia una questione legata alla precedente esperienza di Manchester che non è andata. A fine primo tempo poi ho temuto anche il peggio, non bello da vedere anche perché con due pezzi da novanta così fai fatica anche a fermar tutto. Senza pubblico poi risalta”.

Le provocazioni sono però il sale dell’agonismo…

“Ripeto, a me è capitato. Situazioni sempre esistite, ma martedì siamo andati un po’ oltre… Non so se l’arbitro avrebbe dovuto buttarli fuori, ho letto qualche valutazione molto bassa per questo ma non sono d’accordo. Peccato, perché parliamo di due leader, di giocatori molto forti”.