Di Gennaro: “Inter, Calhanoglu giocatore totale. Asllani? Non vorrei che…”

Le dichiarazioni dell'ex giocatore sul dualismo in mezzo al campo dopo l'infortunio che ha colpito Marcelo Brozovic

L'ex calciatore Antonio Di Gennaro ha parlato nel corso della trasmissione Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, dei temi caldi del calcio italiano, tra cui l'Inter di Simone Inzaghi, reduce dal successo per 2-0 sulla Salernitana a San Siro.

"Il turco è totale, ha piedi, dribbling, velocità, può fare benissimo quel ruolo. Non vorrei che l'errore col Barcellona di Asllani gli abbia creato dei problemi. Inzaghi forse oggi non si fida e Calhanolgu gli ha dato lì delle risposte importanti. Ora forse Inzaghi vuole uno più maturo in quella porzione di campo".