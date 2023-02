Di Gennaro: “L’Inter in Champions ha un’occasione importante. Inzaghi…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonio Di Gennaro ha fatto le sue previsioni sul cammino dell'Inter in Champions League

"L'organico dell'Inter può giostrarsi bene sia in campionato che in Champions. Se poi ritornano al meglio anche giocatori come Lukaku o Brozovic ha possibilità. Nelle coppe Inzaghi riesce sempre a fare ottime cose, adesso ha un'occasione importante. Ha trovato una quadratura dal punto di vista fisico e tecnico, deve provarci".