Di Gennaro: “Inter, Gosens uno dei migliori esterni in circolazione. Robin è…”

Le parole dell'opinionista: "L'Inter con Gosens va a colmare l'eventuale partenza di Perisic e intanto si prende uno dei migliori esterni in circolazione"

Intervenuto ai microfoni de Il Mattino, Antonio Di Gennaro, opinionista, ha parlato così del mercato dell'Inter: «L'Inter con Gosens va a colmare l'eventuale partenza di Perisic e intanto si prende uno dei migliori esterni in circolazione. In questi anni ha fatto cose incredibili all'Atalanta, aiutato anche dal gioco di Gasperini per il quale gli esterni sono fondamentali. Certo, viene da un infortunio lungo ma è giocatore di affidamento».