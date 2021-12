Di Gennaro: “L’Inter impressiona, Inzaghi fa grandi cose. Forse l’unico neo…”

Le parole dell'ex calciatore a proposito dei nerazzurri e delle altre squadre impegnate nella lotta scudetto in Serie A

L'ex calciatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio a proposito delle prime della classe in Serie A. Queste le sue considerazioni: "Chi mi impressiona di più? Quattro squadre che stanno facendo un calcio incredibile, e gli va dato merito. Anche altre, come la Fiorentina, giocano bene. E credo sia importante per il nostro movimento. L'Inter mi sta facendo una incredibile impressione, per come gestisce le gare. Inzaghi ha fatto grandi cose. La Roma? Mourinho l'ha cambiata in peggio, la squadra si è involuta. L'unico neo dell'Inter è sulla destra. La squadra forse non è ancora sicura di Dumfries".