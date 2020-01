Di Gennaro: “Mi piace la continuità dell’Inter. Juve? Finalmente un tempo alla Sarri”

Per parlare dell’ultimo turno di Serie A è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, l’ex calciatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro.

Sull’ultima giornata

“Mi piace la continuità dell’Inter, la Juve che finalmente ha fatto un secondo tempo vero alla Sarri. Ronaldo è tornato mentalmente e fisicamente. Certo, la vittoria della Lazio, visto come è avvenuta, è importante. Ha vinto nonostante le assenze di Leiva e Luis Alberto. L’Atalanta poi ci sta abituando bene, fa paura”.

Sulla corsa scudetto

“La squadra di Sarri verrà fuori ora. Stupisce come Conte, in qualsiasi squadra va, riesca a far fare alle sue squadre quello che chiede. E lo sta facendo anche all’Inter. Sarà una bella lotta fino alla fine. Ora sfideranno Atalanta e Roma, saranno due test importanti. E non scordiamoci la Lazio”.

Su Ibrahimovic

“Non ci si poteva aspettare la bacchetta magica. Ha messo due-tre palle gol. Deve crescere lui ma è una squadra in difficoltà, con delle lacune. Non sarà facile risalire. Per ricreare entusiasmo nei tifosi e nel gruppo serviranno due-tre vittorie consecutive. La Samp ha avuto palle gol clamorose. E’ un punto guadagnato. Ibra sposta gli equilibri, ma mancano gli allenamenti e la confidenza con la squadra. ma già si è visto cosa può dare in campo”.