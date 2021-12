Di Gennaro: “All’Inter do un 35% di possibilità con il Liverpool: sarà durissima”

Le parole del commentatore: "Il Liverpool insieme al City, Bayern e Chelsea, non è avvicinabile in questo momento"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonio Di Gennaro, commentatore, ha parlato così dell'esito del sorteggio degli ottavi di finale di Champions League: "Il Liverpool insieme al City, Bayern e Chelsea, non è avvicinabile in questo momento. Il Liverpool è riuscito a giocare bene anche con 5 under-18 col Milan, solo in Italia certe cose non accadono. La Primavera non è allenante? Allora come li facciamo crescere? All'Inter comunque do un 35% di possibilità, sarà durissima".