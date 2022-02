Di Gennaro: “Inter, servirà un grande lavoro di Perisic e Dumfries. Lautaro…”

L’ex calciatore Antonio Di Gennaro ha parlato della sfida di questa sera tra Inter e Liverpool

"E' una partita molto difficile, ha una rosa importante il Liverpool ma l'Inter è forte, ha giocatori che hanno una certa esperienza in questi tornei. Si giocherà sulle fasce, con Dumfries e Perisic che dovranno fare un grande lavoro. Dovranno tenere bassi loro e capire quando attaccare. La fase difensiva dovrà essere fatta al massimo, ma non la vedo spacciata come dicono tanti".