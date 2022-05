Di Gennaro: “Inter? Nel prossimo turno rischia più del Milan. Dopo ieri…”

Le considerazioni del noto opinionista ed ex calciatore a proposito dei pericoli delle due milanesi

Intervistato da TMW Radio, Antonio Di Gennaro analizza così Hellas Verona-Milan e l prossimo turno di campionato: “Vincere a Verona non è mai facile, va dato merito al Milan e onore al Verona. Il Milan è più vicino al traguardo. Con l’Atalanta non sarà facile, ma dopo stasera un 20-30% in più il Milan lo ha. Sicuramente l’Inter è quella che rischia di più nel prossimo turno".