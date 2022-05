Di Gennaro: “Inter, scudetto apoteosi non impossibile. Milan-Atalanta…”

Il pensiero dell'ex calciatore a proposito di nerazzurri e rossoneri a due giornate dal termine del campionato

Antonio Di Gennaro, ex calciatore e ora opinionista, ha parlato dell'Inter ai microfoni di TMW Radio: "Dovesse arrivare lo Scudetto sarebbe l'apoteosi: sarà difficile ma non impossibile. Certo, anche il Milan sono due anni che veleggia lassù, lavorando in maniera diversa, puntando sui giovani e a ripianare il bilancio. Ora dipende dal Milan, la vittoria di Verona ha dato un segnale: dovevano vincere in quel modo, grazie anche alla forza delle individualità. Do il 65% di percentuali al Milan e il resto all'Inter, oggi, quell'errore di Radu pesa".