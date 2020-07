Di Gennaro: “Inter? A fine stagione le somme anche di Conte. Non ha accettato Eriksen”

A dire la sua sui temi del momento a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l’ex calciatore e opinionista Antonio Di Gennaro.

Conte aveva un compito più facile rispetto a Sarri?

“L’Inter ha fatto vedere di non essere capace di gestire le partite. Lo era anche prima del lockdown, vedi la partita di Dortmund. C’erano sempre dei cali durante le partite. E’ un campionato anomalo per tutti e sono stati fatti errori da tutti, anche da parte degli arbitri. Le responsabilità di Conte ci sono. A fine campionato tireremo le somme. Si può criticare perché ha avuto anche una campagna acquisti importante. C’è un progetto vero all’Inter e certe esternazioni andrebbero fatte in altri contesti”.

Come valutare Eriksen?

“Non è stato ben accettato dall’allenatore. Per me sente questa cosa. Sta di fatto che non gioca ed è un fattore da prendere in considerazione. E’ stata un’operazione importante ma forse Conte voleva Vidal”.