Di Gennaro: “Inzaghi meglio di Conte? L’Inter ha l’organico più forte d’Italia”

L'opinionista Antonio Di Gennaro è intervenuto in diretta a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio, per parlare del momento dell'Inter: "Inzaghi è meglio di Conte? I conti si fanno alla fine. Conte dopo l'uscita dall'Europa ha rivisto certe situazioni, ha blindato la difesa, giocava in modo diverso per ottenere l'unico risultato rimasto dopo l'addio alle coppe. Dopo le partenze estive Inzaghi si è fatto voler bene dalla piazza, dai giocatori e ha sfruttato un organico che è il più forte in Italia. A livello dirigenziale, specie Marotta, l'Inter ha fatto un lavoro importante, ma sarebbe potuta sprofondare. Ora c'è equilibrio ed i nerazzurri hanno una qualità del gioco alta. Mi sembrano tutti coinvolti e meno prevedibili. L'Inter ha sempre la palla a terra, mi è sembrata quasi l'Italia di Mancini, ma io vedo un calcio totale con il doppio play, i difensori che si propongono in avanti... Il gioco è più apprezzato".