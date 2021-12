Di Gennaro: “Inzaghi meglio di Conte? Conti alla fine. Il lavoro di Marotta…”

Le considerazioni del noto opinionista a proposito dei nerazzurri e di altre squadre di Serie A in questo momento

"Ho sentito che opereranno a gennaio e in prospettiva futura con almeno 5-6 giocatori. Per come deve giocare Sarri mancano calciatori importanti, soprattutto in difesa. Poi serve un play, i terzini non ne parliamo e anche a livello offensivo... Questi acquisti dovranno essere confacenti a quello che Sarri chiede per fare il suo gioco. Con Simone Inzaghi non c'erano i problemi a livello difensivo che ci sono con Sarri. La Lazio prende tanti gol, i numeri parlano chiaro".