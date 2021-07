Di Gennaro: “Italia-Spagna? Ecco in cosa siamo nettamente superiori”

Le considerazioni del noto opinionista in vista della gara in programma questa sera a Wembley

L'ex calciatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro ai microfoni di TMW ha parlato di Italia-Spagna di questa sera: "Siamo carichi. Noi in difesa siamo nettamente superiori. Loro tengono la squadra in ampiezza, il recupero palla sarà fondamentale. Dobbiamo sfruttare la difficoltà dei due centrali difensivi, con Chiesa e Immobile dobbiamo fare male. Speriamo ritorni Emerson, quello di un anno e mezzo fa, prima che gli sfilasse il posto Spinazzola. Giusto confermare Immobile, perché Belotti non è al massimo e Raspadori si è visto ancora pochissimo. Mi aspetto molto dalla creatività di Verratti".