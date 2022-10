Di Gennaro: “La Juve si è ripresa? Prima di dirlo aspettiamo che…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonio Di Gennaro, opinionista, ha parlato così della Juventus: "Non può più sbagliare nulla ora. Il Bologna ha cambiato allenatore e modulo, ha della difficoltà. La vittoria è importante ma non è un indizio di ripresa. In Coppa sarà più importante. Ma anche la prossima gara in campionato col Milan".