Di Gennaro: “Inter favorita per lo Scudetto. Liverpool? Ha giocato all’italiana. Lautaro…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Dario Di Gennaro ha parlato così di Inter-Sassuolo in programma domenica

"Il Sassuolo sta passando un momento particolare, ma era così anche con De Zerbi. Quando sfidi l'Inter, però, è normale che tu dia qualcosa in più. Di sicuro in Champions i nerazzurri non meritavano un passivo così pesante, il Liverpool ha giocato un po' all'italiana. Vedo comunque l'Inter favorita per lo Scudetto, nonostante questi cali mentali su cui dovrà lavorare Simone Inzaghi. Potenzialmente, però, con la partita da recuperare sono in testa".

"Rispetto a Dzeko, Lukaku lo faceva giocare meglio e sembrava sempre avere più margini per poter arrivare al gol. Le tante sostituzioni forse non l'hanno reso sereno, ma deve mettere qualcosa in più lui per primo. Lo scorso anno di sicuro rendeva di più, non solo sulle realizzazioni ma anche per le prestazioni".