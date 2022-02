Di Gennaro: “Lotta salvezza? Per la Samp è un vantaggio avere uno come Sensi”

Le parole dell'ex calciatore sulla lotta salvezza e sul centrocampista di proprietà dell'Inter e in prestito alla Sampdoria

Antonio Di Gennaro , ex calciatore e ora commentatore tv e opinionista, è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio nel corso della trasmissione 'Stadio Aperto'. Si parla della lotta salvezza, con tante squadre coinvolte:

"C’è molto da rifare, il nuovo proprietario comunque sembra galvanizzato. Loro, Genoa, Cagliari e Samp devono fare qualcosa di più, questi ultimi potrebbero però essere avvantaggiati dall’avere un giocatore come Sensi. Il Cagliari mi sembra più calato in una certa ottica rispetto al Genoa, il Venezia secondo me ha una filosofia che lo salva e un gruppo più affiatato. Chi vedo veramente male sono Genoa e Salernitana".