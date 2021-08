Di Gennaro: “Lukaku? Fondamentale per l’Inter, ma a 130 milioni di vende tutto”

Le considerazioni del noto opinionista a proposito dell'eventuale partenza dell'attaccante belga

"Per me a 130 si vende tutto. E' un giocatore fondamentale per l'Inter, ma a certe cifre si deve vendere". Questo il pensiero del noto opinionista Antonio Di Gennaro, intervenuto nel pomeriggio ai microfoni di TMW Radio, a proposito della possibile cessione di Romelu Lukaku sul quale è in pressing il Chelsea.