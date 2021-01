Di Gennaro: “Milan più forte della Juve. Ai bianconeri manca furore”

Milan-Juve sarà il big match del turno infrasettimanale in programma il giorno della Befana. I rossoneri sembrano avere qualcosa in più dei bianconeri, almeno secondo Antonio Di Gennaro. Questo il parere espresso ai microfoni di TMW: “Adesso è più forte. La rosa della Juve è più forte, ma manca il furore che ho visto in altre stagioni. Ha dimostrato la sua forza anche col Benevento. E’ una squadra forte, con l’allenatore che è entrato nella testa di tutti. E questo è importante. Kessie, Calabria e Romagnoli sono cambiati senza pubblico, hanno preso più convinzione”.