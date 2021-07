Di Gennaro: “Nandez non è l’uomo giusto per sostituire Hakimi. Faccio altri due nomi”

Antonio Di Gennaro ha commentato così il possibile arrivo all'Inter di Nahitan Nandez del Cagliari come sostituto di Achraf Hakimi

Nandez è il giocatore giusto per sostituire Hakimi? "Non credo: si può adattare ma è un centrocampista. Trovare un altro Hakimi mi sembra difficile, ma Nandez per me è più nei tre di centrocampista. Il sostituto può essere Bellerin dell'Arsenal, o Lazzari. Non so se Inzaghi l'abbia cercato, ma è uno di quelli che meglio si adattano per caratteristiche. Con quel blocco difensivo, poi, l'esterno dell'Inter non dovrà difendere troppo".