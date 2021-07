Di Gennaro: “Raspadori? All’Inter può crescere ancora. Gli ultimi mesi…”

Le considerazioni del noto opinionista a proposito del giovane attaccante nel mirino del club nerazzurro

Antonio Di Gennaro, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha parlato dei giovani in evidenza nel nostro campionato: "Aspetto Raspadori perché è stato messo, con il nome di Paolo Rossi, troppo in risalto. Ha fatto bene gli ultimi mesi al Sassuolo ed a Mancini piace perché ha caratteristiche diverse dagli altri. Se Raspadori va all'Inter potrebbe giocare con calciatori di un certo livello, fare le coppe e crescere ancora. Studia, è un ragazzo con la testa sulle spalle come Pessina, un altro da cui mi aspetto un'ulteriore step. Lo stesso Locatelli, se va alla Juventus, penso che possa fare un salto di qualità".