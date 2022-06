Di Gennaro: “L’Italia deve ripartire da Mancini. E i club abbiano il coraggio di…”

Ospite di TMW Radio, l'ex centrocampista Antonio Di Gennaro ha analizzato la difficile situazione del calcio italiano

"Ripartire da Mancini? Certo. Abbiamo vinto l'Europeo con questi uomini. Credo che lui possa ricostruire, bisogna avere pazienza ma è normale. L'Italia ha vinto con merito l'Europeo, non per fortuna. Il campanello d'allarme c'è stato con la Bulgaria e a decidere sono stati gli episodi. Oggi mancano talenti, i giovani faticano ad uscire e i club non hanno il coraggio di farli giocare. In difesa ora si dovrà ricostruire? L'addio di Chiellini non è da poco, Bonucci ha i suoi anni, ci sono tante cose che dobbiamo vedere. Ora dobbiamo rimboccarci le maniche e ricreare un gruppo. Io però non ci credo che Mancini non creda più in questo gruppo e nel suo ruolo, sarebbe grave".